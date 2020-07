19 ungdommar blir melde etter episode på Hestsjøen i Trondheim

innenriks

Hendinga fann stad laurdag 27. juni, då politiet rykte ut til meldingar om at ein stor mengde ungdommar i alderen 14 til 16 år festa på Hestsjøen.

Etter at politiet arresterte ein gut for ordensforstyrring og tok han med inn i politibilen etter at han nekta å oppgi personalia, vart politipatruljen omringa av 40–50 ungdommar. Mannskapa søkte tilflukt i politibilen og bad om forsterkningar.

19 ungdommar er no melde for mellom anna å ikkje ha etterkomme pålegget til politiet og for å ha hindra eller plaga offentlege tenestemenn.

