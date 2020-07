Student fann Nord-Noregs første viking-handelsstad

innenriks

Gjennom arbeidet med masteroppgåva si har studenten Tor-Erik Krokmyrdal ved hjelp av metallsøkjar funne gjenstandar som kan tilbakedaterast til vikingtida.

Funnet vart gjort på Sandtorg i Tjeldsund, som ligg i Harstad kommune.

Krokmyrdal melde seg først opp i arkeologistudiet etter funna. Han fortel til nettsidene til universitetet at forvitenskapen vart vekt på grunn av stadnamnet Sandtorg.

I ei bok der norske gardsnamn blir tolka, heiter det at stadnamnet betyr «torg eller handelsplass på Sand». Trass mangel på arkeologiske bevis for at det føregjekk handel der, gjorde det Krokmyrdal nysgjerrig.

Funna til Krokmyrdal tyder på at utvekslinga av varer på Sandtorg kan ha omfatta reparasjon eller bygging av skip. I tillegg har han funne smykke, vektlodd, sølv, betalingssølv og store mengder med jern.

