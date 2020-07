Regjeringa opnar for Europa-ferie onsdag

innenriks

Onsdag ettermiddag held regjeringa si vekevise pressekonferanse om koronasituasjonen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad, assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet. Reiseliv blir truleg eit heitt tema.

Same dag blir det opna for at nordmenn igjen kan reise til mellom anna Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland, ifølgje Utanriksdepartementet.

Det gjeld òg for regionane Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

