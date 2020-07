Omfattande søk etter eit barn som har falle i elv i Geiranger

innenriks

– Alt av redningsressursar er på veg til staden. Vi søkjer frå Vinje bru og nedover elva, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Søket går føre seg like ved Vinje Camping, rett ved Geirangerfjorden. Politiet melde om hendinga like etter klokka 16, og ein time seinare går søket framleis føre seg med stor intensitet.

Hovudredningssentralen fortel at eit redningshelikopter er sendt frå Florø, og fleire luftambulansar er på veg til staden for å leite etter barnet, som er ein gut på rundt to år. Ei redningsskøyte er også på veg inn til Geiranger. Røde Kors opplyser at om lag 30 frivillige frå fem hjelpekorps er kalla ut til å hjelpe søket.

– Vi har per no fire helikopter, mange båtar og mange andre ressursar på veg. Dykkarar er straks framme, seier redningsleiar Edvard Middelthon ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB.