Mann dømd for å ha ramponert politistasjonen i Tromsø

innenriks

Mannen brukte ei jernstong for å knuse glaset i hovuddøra og fleire vindaugsruter på politihuset i februar 2019. I tillegg øydela han mellom anna nøkkelkortlesarar, dørlåsar og porttelefon. Årsaka var at mannen tidlegare hadde vorte nekta pass av politiet.

Den Tromsø-busette mannen vart òg dømd for å ha sett fyr på ein komfyr i ein kommunal bustad i mai. To månader tidlegare knuste han fleire vindauge og kjøkkeninventar i same leilegheit.

Mannen er òg dømd for fleire andre forhold, mellom anna skadeverk, omsynslaus åtferd og mindre tjuveri. Han må òg betale omtrent 180.000 kroner i erstatning til Statsbygg.

Mannen møtte ikkje i hovudforhandlinga. Han er tidlegare straffa for narkotika- og vinningskriminalitet.

