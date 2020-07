Kampsportutøvar dømt til fem års fengsel for å ha mishandla sambuaren sin

innenriks

I tillegg er mannen dømd for å ha utøvd vald mot ein billettkontrollør på bussen, brot på besøksforbod, fleire tilfelle av truslar, oppbevaring av cannabis og køyring i rusa tilstand, melder Dagbladet.

Det første tilfellet av fysisk vald mot sambuaren skjedde våren 2018 og skjedde over fleire månader i 2018 og 2019, ifølgje dommen. Deretter eskalerte det, og valden medførte mellom anna hjerneristing, brekt nase, blåmerke og hevingar. Skadepotensialet var betydeleg, heiter det. Vidare skildrar dommen at kvinna jamleg skal ha vorte utsett for trugslar, og at ho skal ha vorte tvangsfôra med mat.

Då han møtte i retten i mai erkjende ikkje mannen i 30-åra straffskuld. Han forklarte at det fornærma har fortalt er uriktig, og at det er ho som har utøvd vald mot han.

Forsvararen til mannen, advokat Alexander Greaker, seier til Dagbladet at klienten hans har anka dommen.

– Han er usamd i domsresultatet og ankar over bevisvurderinga, seier Greaker.

