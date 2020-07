Hotellkonsernet Maribel er konkurs

innenriks

I vinter skreiv avisa at konsernet hadde betydeleg underskot og også hadde brote lånevilkåra.

Det økonomiske uføret som har følgt koronakrisa, vart siste spikar i kista for selskapet, opplyser Maribel-sjef Pål Mørch til avisa. Han seier selskapet har ei gjeld på over éin milliard kroner.

Hotella har ifølgje Mørch positiv kontantstraum, og dei er stadig fulle. Han seier det er vanskeleg å seie kor mange tilsette som blir ramma av konkursen.

– Det er første gong eg er med på ein konkurs. Vi må prøve å få etablert ein organisasjon som gjer at dette kan driftast vidare. For First Hotel som merkevare er det heilt avgjerande at vi ikkje kjem i ein situasjon der gjester blir sette på gata, seier han.

