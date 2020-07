Green Yard overtek Kleven verft

innenriks

Det er i ei pressemelding natt til tysdag at selskapet opplyser at dei har komme til semje om ein avtale med konkursbuet og bankane og dermed overtek det konkursramma verftet.

Det nye namnet på verftet blir Green Yard Kleven, blir det opplyst i pressemeldinga. Kjetil Bollestad overtek som administrerande direktør. Han har òg tidlegare vore direktør ved verftet, men forlét stillinga i juni etter at dei siste eigarane – kroatiske DIV Group – overtok.

I tillegg til å vidareføre sjølve verftsdelen vil dei nye eigarane òg satse på å utvikle drifta til nye forretningsområde.

Green Yard Group er ei av dei leiande bedriftene i landet innan resirkulering av skip og riggar og resirkulering av jern og metall og held til i Fedafjorden i Kvinesdal i Agder.

Bustyrar Bjørn Åge Hamre sa til NRK måndag kveld at avtalen om vidare drift var svært nær.

I ei pressemelding frå Kleven verft rosar han dei tilsette og seier han er særleg imponert over at dei har stått på i ei krevjande tid med høg uvisse.

– Dette hadde vi ikkje fått til utan alle dei tilsette på Kleven, bankane, kreditorar, kontraktspartar og leverandørar som har utvist tolmod og gitt buet arbeidsro til å arbeide fram løysingar, seier han.

Det blir innkalla til allmøte med dei tilsette tysdag.

For litt over ei veke sidan kom nyheita om at verftet, som går tilbake nesten hundre år, er konkurs. Tysdag førre veke vart alle dei 400 tilsette sagt opp.

