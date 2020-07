Fysiske smerter etter terror kan gi langvarige psykiske plager, ifølgje Utøya-studie

innenriks

– Det er veldig overraskande, for all internasjonal forsking til no har vist at vi må rette fokus mot dei psykiske vanskane tidleg. Dei kroppslege plagene, og konsekvensane av dei, har vi i mykje mindre grad vore merksame på, seier forskar Synne Øien Stensland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) til NRK.

Målet for studien er å kartleggje korleis terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 kan ha påverka helsetilstanden og funksjonen til dei overlevande og foreldra deira.

– Det var òg overraskande at veldig mange framleis hadde det mykje vanskelegare enn det vi hadde trudd, seier Stensland.

Funna i undersøkinga må no takast tak i, meiner ho.

– Eitt av dei viktigaste tiltaka er at vi er nøydde til å vere på og prøve å fange opp symptoma for å kunne hjelpe der og då, men også over tid. Mange strevar så mykje at det blir vanskeleg for dei sjølv å ta opp kontakten. Då fell dei lett ut, seier Stensland.

