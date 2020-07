Dieselutslepp frå oppdrettsanlegg

innenriks

Nordlaks skriv i ei pressemelding at det dreier seg om rundt 5.000 liter diesel som har leke ut frå ein fôrflåte som ligg mellom Grytøya og Bjerkøya i Troms.

– Kystverket og lokalt brannvesen vart varsla om hendinga, og sistnemnde leiar no operasjonen som også involverer mannskapa våre. Vinden har ført utsleppet i land over eit strekk på om lag ein kilometer rett i nærleiken av lokaliteten, seier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Han legg til at det no blir jobba med å samle opp utsleppet.

Selskapet opplyser at utsleppet ikkje lenger er synleg i vassoverflata og vurderer det som lite sannsynleg at utsleppet kan drive vidare eller påverke andre lokalitetar i området. På grunn av vindretninga skal heller ikkje fisken ved anlegget ha vorte påverka.

– Det er svært beklageleg at det har leke ut diesel frå anlegget vårt, og at dette har hamna i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobbar vi òg med å få finne årsaka til at utsleppet har skjedd, seier Martinussen.

