Bollestad med klar beskjed til lokalpolitikarar: Stans nedbygginga av landbruksjorda

innenriks

– Det er galviktig for kommunepolitikarar at dei no ikkje byggjer ned den dyrka marka. Skal vi auke sjølvforsyninga av grønsaker, må dei ikkje gjere det, seier landbruksministeren til NTB.

Tysdag tok ho turen ut i det ho kallar «kornåkerland» i Østfold for å prøvestarte eit heilt nytt kornmottak til 120 millionar kroner hos Østfoldkorn.

– Det er den største investeringa på 30 år som er gjort i Noreg på infrastruktur for kornproduksjon. Det er viktig for sjølvforsyninga i Noreg at vi satsar og bruker areala våre riktig, seier Bollestad, og viser til at kornproduksjon har vorte prioritert i dei siste jordbruksoppgjera.

Landbruksministeren meiner det er viktig både ut ifrå mattryggleiken, men også for klimaet at jorda blir brukt til å produsere lokal mat.

– Når kommunar skal lage vegprosjekt, byggjefelt og industri, er det ofte enklast å ta av dyrka mark. Men det vil koste dyrt i det lange løp. Vi må sikre mattryggleiken, seier Bollestad, som hevdar ho er like hard i klypa mot bønder som vil ta av landbruksjorda for å byggje driftsbygningar og andre anlegg.

– Effektivt

Ifølgje SSB har arealet av fulldyrka jord gått ned frå 8,8 millionar dekar i 1989 til 8,1 millionar dekar i 2018. I same periode har likevel areal av overflatedyrka jord og innmarksbeite auka frå 1,1 til 1,8 millionar dekar, og samla jordbruksareal i drift er dermed omtrent det same i 2018 som i 1989.

Bollestad er oppteken av at areala blir brukte mest mogleg effektivt. Både til å produsere korn, men også til andre matsortar.

– Mjølk, egg, kjøt og kålrabi er vi sjølvforsynt av, men vi må òg tore å satse på grønsaker som ein før kanskje ikkje trudde det var mogleg å dyrke i Noreg, som squash og søtpoteter – som dei unge har vorte veldig glad i, seier ho.

Import

I 2019 var 67 prosent av matkornet, kveite og havre, produsert i Noreg. Resten vart importert, ifølgje tal frå Landbruksdirektoratet.

Då koronakrisa førte til stengde grenser, tok fleire til orde for å byggje opp beredskapslager for korn igjen. Noreg har vore utan lagera sidan 2003.

Landbruksministeren meiner ikkje det er naudsynt.

– Vi har allereie stor lagerkapasitet hos møllene og privat. I juni hadde vi til dømes 38 prosent av årsforbruket på lager rundt omkring, seier Bollestad.

– Gjensidig handel

Ho viser òg til at den internasjonale handelen i stor grad fungerte under koronakrisa.

– Noreg importerer korn frå 14 ulike land. Vi skal òg selje olja vår, gass og aluminium til nokon. Det er ein gjensidig handel som alle treng når heile verda står overfor ein felles fiende som korona, seier landbruksministeren.

Utsiktene for kornhaust ser gode ut, ifølgje dei siste rapportane, fortel ho.

– Det er òg sånn at avlingane varierer frå år til år. Nokre år er vi meir avhengig av import enn andre, seier ho.

