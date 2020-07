Arbeidstilsynet: Fleire grove lovbrot på KNM Helge Ingstad

innenriks

Lovbrota, som av Arbeidstilsynet beskriv som grove, skal ifølgje Bergens Tidende dreie seg om ulovleg overtid, manglande betaling og for låg lønn i samband med arbeidet på vraket av KNM Helge Ingstad.

Selskapa har frist for å komme med svaret sitt på tilsynsrapportane i august og september. Fleire av dei er usamde i konklusjonen i tilsynet.

– Vi finn ofte mindre brot på arbeidstid i tilsyn, men det er sjeldnare at vi avdekkjer så alvorlege brot, seier regiondirektør i Arbeidstilsynet, Marita Scott.

Bergingsoperasjonen hadde ei kostnadsramme på cirka 765 millionar, og den havarerte fregatten vart våren 2019 lappa saman i ekspressfart. Ifølgje Bergens Tidende hasta det for Forsvaret å få skipet til å flyte, fordi vraket låg på ein innleigd lekter på Haakonsvern med høg dagskostnad.

Forsvaret og fem av selskapa som hadde arbeidsfolk på fregattvraket, er kontrollerte. Arbeidstilsynet meiner Forsvaret ikkje har oppfylt plikta til å kontrollere om underleverandørane følgjer arbeidsmiljølova.

Tilsynet meiner òg at Forsvaret ikkje har samarbeidd ved mellom anna å ikkje gi frå seg besøksloggar frå Haakonsvern som viste kor lenge arbeidarane var på marinebasen.

Forsvaret skriv i ein e-post til BT at dei ser alvorleg på saka, og at dei skal setje seg grundig inn i ho for å gi Arbeidstilsynet eit tilsvar og få eit godt grunnlag for å sjå på dei interne rutinane sine.

