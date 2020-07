Undersøking: IT-tryggleiken mest svekt av heimekontor i det offentlege

innenriks

Undersøkinga er gjennomført av Næringslivets tryggingsråd (NSR) i form av intervju i 900 verksemder nokre veker ut i koronaperioden.

Resultatet viser at det er store forskjellar på korleis ulike bransjar vurderte IT-tryggleiken knytt til bruken av heimekontor.

Generelt opplevde ein av ti spurde at tilsette på heimekontor svekte IT-tryggleiken for verksemda. Innan offentleg sektor var denne delen nesten tre gonger så høg (28 prosent), følgd av undervisningssektoren (24 prosent).

– Alt tyder på at vi òg framover vil ha utstrekt bruk av heimekontor, og at nærværet av digitale truslar vil vere høg, seier prosjektleiar i Nasjonal tryggingsmånad og seniorrådgivar i NorSIS, Karoline Tømte i ei pressemelding.

Ho presiserer at det vil vere heilt avgjerande for ei verksemd at alle leiarar, spesielt innan offentleg sektor, er ansvarsmedvitne og tilbyr den tilsette grunnleggjande opplæring slik at dei kan avsløre digitale truslar og svindelforsøk.

