Nordmenn flest meir bekymra for norsk økonomi enn privatøkonomien

I undersøkinga, som er gjennomført av Norsk koronamonitor frå Opinion, er til saman 49.400 nordmenn spurde om korleis dei vurderer økonomien.

Eit fleirtal på 55 prosent svarer at dei trur den økonomiske situasjonen i landet vil bli verande uendra den neste månaden, 24 prosent trur han vil bli betre, medan 21 prosent trur han blir dårlegare.

– Stadig fleire ventar ein uendra situasjon for norsk økonomi. Juni var den første månaden kor fleire trudde på ei betre framfor ei dårlegare utvikling, men ikkje like mange trur på betring no i juli, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I juni trudde 31 prosent av dei spurde i undersøkinga på betre økonomi, så juliresultatet viser ein nedgang på 7 prosentpoeng på dette spørsmålet. På den andre sida er det òg færre som trur på ei forverring av situasjonen – ein nedgang på 3 prosentpoeng frå juni.

Delen som er bekymra for eigen økonomi, har falle gjennom koronaepidemien. I juliundersøkinga gir 2 prosentpoeng færre enn i juni opp at dei er bekymra for privatøkonomien, då 24 prosent svarte at dei var bekymra.

Langt fleire, nær halvparten av respondentane i undersøkinga, oppgir at dei er bekymra for økonomien i landet som følgje av koronaepidemien.

– Omtrent dobbelt så mange nordmenn bekymrar seg for den norske økonomien enn for den personlege økonomien sin. Dette er ein trend som har halde seg igjennom epidemien, seier Clausen.

(©NPK)