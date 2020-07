Høgretopp vil ta imot demokratiforkjemparar frå Hongkong

innenriks

Det er i ein kronikk i Aftenposten at Tetzschner, som er første nestleiar i utanrikskomiteen på Stortinget, meiner at Noreg må ta ein tøffare tone overfor Kina og bli ein fristad for demokratiforkjemparar frå Hongkong.

– Saman med andre land bør Noreg ta imot intellektuelle og demokratiforkjemparar frå Hongkong som på humanitært grunnlag blir gitt opphald, seier han til avisa.

– Vi kan ikkje ta imot alle, men vi kan samarbeide med andre nordiske land og til dømes EU om eit slikt tilbod, seier Tetzschner.

Utanrikspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde i Frp er samd i at Noreg bør kunne ta imot dissidentar frå Hongkong, men seier at det då må vere ein tilsvarande reduksjon av flyktningar frå andre land.

Leiar av utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), ser ikkje nokon grunn til at den norske regjeringa skal vere mindre tydelege i desse spørsmåla enn dei europeiske nabolanda våre, men skriv i ei tekstmelding til avisa at det står att å sjå om dette berre er eit soloutspel frå Tetzchner.

– Noreg må rekne med reaksjonar frå Kina om ein følgjer store delar av den linja som Michael Tetzschner ønskjer, men det er ikkje noko automatikk i at Kina vil reagere, seier Hans Jørgen Gåsemyr, Kina-forskar ved Universitetet i Bergen og ved NUPI.

