Fleire universitet melder om auka eksamensfusk

Ved Oslomet er det hittil i år behandla 57 saker mot totalt 49 i heile skuleåret 2018/2019, opplyser seniorrådgivar Marius Stene Fuglum til Khrono. Dei endelege tala blir klare i august og september.

Inga av dei behandla sakene kjem så langt frå endra eksamensformer som følgje av koronatilpassa eksamenar, ifølgje Fuglum.

Ved Universitetet i Agder er det truleg snakk om ein mangedobling. Dei har no 37 saker som skal til behandling, og truleg er det mørketal.

– Eg har aldri opplevd liknande. Sakene handlar om alt frå plagiat og samarbeid, seier sekretær for klagenemnda, Ragnhild Skomedal, til NRK.

Auken kan òg komme av betre rutinar ved universitetet.

Ved NTNU meiner professor Brynjulf Owren ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk at studentar utveksla svar under heimeeksamen. Ifølgje Universitetsavisa var det langt færre enn vanleg som strauk under ein fleirvalseksamen, og fleire enn normalt fekk toppkarakter.

Også ved Høgskulen på Vestlandet har det vore litt meir fusk enn vanleg, opplyser prorektor Bjørg Kristin Selvik for utdanning til Khrono.

