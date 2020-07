Betydeleg auke i flåttborne sjukdommar

innenriks

– Hittil i år er det meldt om 142 tilfelle, mot 104 tilfelle i 2019. Det vil seie ein auke på 37 prosent, og dette kjem truleg av at folk har vore meir ute i skog og mark og dermed vorte meir eksponerte for flått, seier seniorrådgivar Solveig Jore ved FHI.

Det gjeld mellom anna borreliose.

Mindre smittsame sjukdommar

Elles har talet på tilfelle av andre smittsame sjukdommar vore lågare enn i 2019 i april, mai og juni, etter stenginga i mars.

Trenden heldt fram i siste halvdel av juni, då det vart innmeldt 577 tilfelle av smittsame sjukdommar, som ikkje er covid-19, til Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

Det er ein nedgang på 33 prosent frå tilsvarande periode i 2019. Det er berre for sjukdommar forårsaka av resistente bakteriar det ikkje er registrert nedgang.

Kjem av koronatiltak

– Vi reknar med at dette i stor grad kjem av at vi på grunn av covid-19-tiltaka i større grad held oss heime når vi er sjuke, har vore flinke med god handhygiene og at vi held avstand til andre menneske, seier Pawel Stefanoff, som er lege ved Avdeling for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

– Samtidig har det vore ein auke i talet på registrerte sjukdomstilfelle frå første halvdel av juni, etter at folk byrja å reise og røre seg meir, legg han til.

Folkehelseinstituttet har undersøkt om nedgangen kan komme av forseinkingar i innmeldingane til MSIS, men opplyser at dette ikkje ser ut til å vere tilfelle. Det blir likevel understreka at det tek lengre tid enn vanleg å få inn utfyllande informasjon om rapporterte tilfelle.

