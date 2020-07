VG: Regjeringa opnar for karantenefrie reiser til dei store ferielanda

innenriks

Dermed kan det sjå ut til at land som Hellas, Spania og Italia igjen kan få besøk av norske turistar, ifølgje avisa.

Klokka 12 legg FHI fram eit kart over kva land i Europa som tilfredsstiller dei norske kriteria for innreise, og UD vil i samband med dette oppdatere reiseråda sine frå 15. juli. I tillegg til å oppdatere Europa-kartet vil FHI oppdatere kartet over Norden. Det er knytt spenning til om nokre svenske regionar vil opne for karantenefrie reiser for nordmenn.

Tyskland og Hellas toppar ønskjelista

Kartet med raude og grøne land og regionar vil bli oppdatert kvar 14. dag. Folkehelseinstituttet har opplyst at dei vil bruke dei same kriteria som når dei til no har vurdert dei nordiske naboane våre.

Øvst på ønskjelista til reiselivsnæringa når det gjeld ferieopning for nordmenn og reisande til Noreg, har vore Tyskland og Hellas.

Står for store delar av omsetnaden

August er sjølve sommarferiemånaden i Tyskland. For ei reiselivsnæring i trøbbel i Noreg hadde det vore kjærkome med tyske turistar, som vanlegvis står for ein betydeleg del av omsetnaden om sommaren.

For reiselivsbedriftene som jobbar med å oppfylle nordmenns sydendraumar, er det Hellas som framkallar håpa etter ein trist sommar. Dersom Hellas blir blant landa på lista til regjeringa fredag, er det venta at dei vil setje opp fleire turar til landet ved Middelhavet.