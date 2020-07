Turistar frå mellom anna Tyskland og Nederland får kome til Noreg

innenriks

På kartet til Folkehelseinstituttet over kva land som oppfyller dei norske smittekrava, får begge dei to landa grønt lys.

Frå 15. juli kan dermed folk som er busette i desse landa, reise karantenefritt på ferie i Noreg. At regjeringa har opna for turistar frå Tyskland, er særleg kjærkome for det norske reiselivet, som har slite i samband med stenging og restriksjonar dei siste månadene.

Tyskland og Nederland er blant dei viktigaste marknadene for norsk reiselivsnæring, og i fjor sommar var turistar frå desse to landa rundt 2 millionar døgn på norske hotell, campingplassar og vandrarheimar.

– Dette er gode nyheiter for reiselivsnæringa som er spesielt hardt ramma av reiserestriksjonane under koronakrisa. No kan reiselivsbedrifter over heile landet ta imot gjester frå ei rekkje land i Europa igjen. Opninga vil gi større inntekter til bedriftene og få fleire tilbake i jobb, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

FHIs kart gir òg grønt lys til mellom anna Storbritannia, Italia, Belgia og Hellas. Frå Sverige blir det opna for regionane Skåne, Kronoberg og Blekinge.

– Utanlandske turistar må følgje dei same smittevernreglane som vi som bur her. Reiselivsbedrifter har førebudd seg på dette lenge og har utarbeidd gode smittevernrutinar, presiserer Nybø.

Utanriksdepartementet rår framleis mot reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land som det ikkje er gjort unntak for. Dette reiserådet gjeld til og med 20. august.