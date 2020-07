Truande mann utløyste stor politiaksjon i Oslo sentrum

innenriks

I 12-tida fredag fekk politiet fleire meldingar om ein mann som oppførte seg påfallande og framstod rusa utanfor Oslo Sentralstasjon.

– Vi kan ikkje ha slike ting i det offentlege rommet, så vi kom raskt ned dit for å prøve å få kontroll på han. Då han såg oss, vart han sint og utagerte verbalt, seier operasjonsleiar Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen nekta å etterkome pålegget frå politiet og sprang mot Operaen.

– Han heldt ein skarp gjenstand som han nekta å sleppe, og det vart brukt peparspray mot han, opplyste politiet på Twitter i 13-tida.

Mannen hoppa i vatnet og tok seg opp på ei flytebryggje. Der vart han halde isolert i ein times tid.

Sandnes opplyser at arrestasjonen skjedde etter at politiet skaut mannen med elektrosjokkpistol.

– Dialogen med han stoppa opp etter kvart. Samtidig byrja han med sjølvdestruktiv åtferd ved at han la tunge kjettingar rundt hals og nakke og viste med åtferda si teikn til å kome ut i vatnet. Då gjekk oppdraget vårt over til å vere av livreddande karakter, og vi nytta elektrosjokkvåpen for å få kontroll på han, seier ho til VG.

Klokka 13.56 opplyste politiet at dei hadde fått kontroll på mannen via politibåten, etter lang tids dialog. Han fekk ein helsesjekk før han vart køyrd i arresten. Mannen skal vere ein kjenning av politiet.

