Snart kjem norske morellar i butikkane

innenriks

I rapporten som kjem kvar veke om produksjon og marknad i frukt- og grøntnæringa, opplyser Landbruksdirektoratet at det kalde vêret førebels gir lite bringebær, og at det ikkje er forventa store mengder bringebær før i august.

Haustinga av norske kjøttmorellar er så smått i gang, og innan ei veke eller to vil det vere mogleg å finne norske morellar i butikkane.

For jordbærprodusentane er sesongen framleis utfordrande. Medan det tidlegare i sommar var problem med overmodne bær som følgje av varme, er det no kaldt og vått – noko som fører til at bæra modnar sakte.

Med ein kald vår og lang blomstring ser prognosane for årets fruktavlingar dårlege ut. Ifølgje direktoratet viser førebelse tal ein reduksjon på om lag 2.000 tonn eple samanlikna med i fjor.

Etter ei haglskur 2. juli i Telemark kan dette bli ytterlegare redusert. For plommer er heller ikkje prognosen god, det er forventa ein reduksjon på over 1.000 tonn samanlikna med i fjor, som rett nok var eit veldig godt år for plommeprodusentane.

(©NPK)