Reiseselskap forventar at Noreg følgjer Finlands reiseråd-døme

innenriks

Klokka 12 fredag held regjeringa ein pressekonferanse, der det vil bli klart kva land i EØS- og Schengen-området nordmenn kan reise til utan å få ti dagars karantene når dei kjem heim.

– Vi ventar i spenning, men vi har ei forventning om at det blir opna opp. Seinast onsdag stadfesta Finland at dei gjer det, seier kommunikasjonsrådgivar Nora Aspengren i TUI til NTB.

Måndag opnar nabolandet vårt i aust grensa for reisande frå Schengen-landa Belgia, Hellas, Italia, Liechtenstein, Malta, Nederland, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tyskland, Ungarn og Austerrike. Vidare blir det opna for innreise frå EU-medlemmene Irland og Kypros, og dessutan Andorra, San Marino og Vatikanet.

Auka aktivitet

Finland krev at talet på nye smitta i landa som det blir opna for, ikkje overstig åtte per 100.000 innbyggjarar. I Noreg, der det er opplyst om seks kriterium, er kravet at talet på nye smitta ikkje overstig 20 per 100.000 innbyggjarar i veka.

Aspengren fortel at TUI ser auka aktivitet på nettsida, og førre veke hadde dei ein vekst i salet av turar på 48 prosent samanlikna med veka før.

– Det er viktig å hugse at dette er relative tal. Vi er langt unna ein normal sommar. Vi skal ha to avgangar i veka no i juli, samanlikna med fleire titals kvar einaste dag i ein normal julimånad, seier ho.

Dei to destinasjonane der TUI førebels har starta billettsalet, er Rhodos og Kreta i Hellas. Flya til Rhodos er allereie fullbooka, medan flya til Kreta har rundt 70 prosent belegg. Vidare ser reisearrangøren interesse for Spania utover hausten og vinteren.

Apollo med Hellas-reiser

Frå 17. og 26. juli er reiseselskapet Apollo i gang med flygingar til Kreta og Rhodos, og etter planen startar selskapet med turar til Kroatia og Kypros frå 21. august, dersom det ikkje finst reiseråd frå UD.

Reisa til Kreta fredag om éi veke er så godt som utseld, opplyser administrerande direktør Erik Haug i Apollo til NTB.

– Vi håpar at Hellas, Kroatia og Kypros står på lista over land regjeringa presenterer. Vi ser at spesielt Hellas i tillegg til ein del andre reisemål rundt Middelhavet har lik eller mindre smitte enn Noreg, seier han.

Ving ser auka etterspurnad

Også Ving har opplevd auka etterspurnad i sommarvekene, men dei har førebels ikkje sett opp nokon turar frå Noreg til Syden-destinasjonar i sommar, fortel kommunikasjonssjef i Vinggruppen Fredrik Henriksson til NTB.

– Det vi ser, er auka etterspurnad etter turar i haust og vinter, og dessutan til neste sommar. Der ser vi ei dobling, seier han.

I Sverige og Danmark kjem turoperatøren i gang med reiser til destinasjonane Rhodos og Kreta i Hellas, Kroatia og Mallorca i Spania frå 25. juli. Om norske styresmakter opnar for reiser til fleire land, så vil Ving vurdere å setje opp turar òg frå Noreg i sommar.

– Vi følgjer dei norske råda. Kjem det noko nytt der, så vil vi komme tilbake til når vi kjem i gang, seier Henriksson.

Kan møte svenskar på hotellet

Sverige og Storbritannia er blant landa som tidlegare har opna for reiser til Hellas og fleire andre typiske ferieland i Europa.

Tidlegare i sommar har fleire fly frå Sverige til Hellas stoppa, men frå 15. juli blir det igjen opna.

Så sjølv om Sverige etter pressekonferansen fredag framleis skulle bli eitt av landa som nordmenn framleis ikkje kan reise til utan karantene, så kan ein støyte på «söta bror» på Kreta og Rhodos.

– Ein kan møte folk frå ulike andre land. Vi skil ikkje på det. Det kan vere svenskar på hotellet ditt, det kan òg vere britar og italienarar. Men dei same reglane gjeld for dei: Er ein sjuk, skal ein ikkje reise, seier Nora Aspengren i TUI.

(©NPK)