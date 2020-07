Regjeringa vil ha digitale alternativ til taksameter

innenriks

Ei rekkje forskrifter må endrast for at dette skal bli mogleg og desse endringane blir no sende ut på høyring.

– Med nye digitale løysingar kan vi gjere det enklare å komme seg inn i drosjemarknaden, samtidig som styresmaktene og folk flest har tillit til at aktørane i drosjebransjen opptrer på ein ryddig og seriøs måte, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han meiner at ny teknologi kan føre til ein enklare arbeidskvardag for sjåførane og betre betalingsløysingar for passasjerane.

– Drosjenæringa står overfor store endringar i tida som kjem. Frå 1. november tek desse endringane til å gjelde, slik at det mellom anna skal bli enklare å etablere seg i marknaden. Taksameter er ei kostbar investering for mange, seier samferdselsministeren, som derfor ønskjer seg meir lett tilgjengelege og rimelegare alternativ.

Høyringsfristen er sett til 2. oktober.

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har tidlegare sendt ut ei høyring om forslag til endringar i lovverket for å gjere bruken av nye digitale løysingar lovleg.

