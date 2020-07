Mann i 60-åra omkom i småflyulykke i Meråker

innenriks

Ulykka skjedde eit par hundre meter sør for flyplassen i Stordalen i Meråker, opplyser Trøndelag politidistrikt. Flyet, eit mikrofly av typen Savanna VG, vart funne kort tid etter av nødetatane.

Det var mannen i 50-åra som kontakta nødetatane etter ulykka. Han vart seinare frakta til St. Olavs hospital med luftambulanse, men skal ha sloppe unna med lettare skadar.

Havarikommisjonen undersøkjer

Saka er no under etterforsking, ifølgje politiet.

– Ved sida av dei tekniske undersøkingane, blir det fredag kveld gjennomført avhøyr av vitne som kan bidra med informasjon i saka. Politiet har etablert dialog med Havarikommisjonen for å samordne dei vidare undersøkingane i saka, og med mål om å avklare årsaka til flystyrten. Havarikommisjonen kjem til staden i morgon og skal då undersøkje flykroppen nærare, seier politioverbetjent Annar Sparby i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Nødetatane fekk melding om ulykka klokka 12.58 fredag, ifølgje politiet.

– Vi har fått ei førebels forklaring frå mannen i 50-åra, men skal ta opp ei meir grundig forklaring laurdag. Vi har godt håp om å finne årsaka til at ulykka kunne skje, seier Sparby.

Erfarne flygarar

Han beskriv dei to mennene som erfarne flygarar som har tilknyting til ein lokal flyklubb. Begge skal vere frå området.

– Vi håpar å kunne komme med fleire opplysningar laurdag, seier Sparby.

Dei pårørande har vorte varsla av politiet.

To brør omkom i ei småflyulykke ved den same flyplassen i november 2018, ifølgje Adresseavisen. Havarikommisjonen konkluderte då med at ulykka kom av kraftig fallvind.