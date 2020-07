Liten auke i innanlandspassasjerar ved Avinor-flyplassane

innenriks

Tal frå Avinors trafikkdatabase viser at passasjertala i juni har falle med 79,8 prosent samanlikna med same månad i fjor.

Samtidig har nedgangen i talet på innanlandspassasjerar vorte gradvis mindre dei siste vekene. Veke 25 viste ein passasjernedgang på 66 prosent samanlikna med same veke i fjor. Veke 26 hadde ein nedgang på 57 prosent, og i veke 27 var nedgangen minka til 47 prosent.

Kraftig nedgang

– Vi ser ein gradvis auke, spesielt på innanlandstrafikken. Juni-tala viser at det går sakte, men sikkert oppover. Men vi har jo veldig låge tal samanlikna med det vi har hatt tidlegare, seier senior kommunikasjonsrådgivar i Avinor, Nora Prestaasen, til NTB.

Passasjertala for Avinors ti største lufthamner viser ein tydeleg nedgang for veke 27 i 2020 samanlikna med same veke i fjor.

For Oslo lufthamn Gardermoen har talet på passasjerar stupt med 78 prosent i den aktuelle veka, medan nedgangen hos Bergen lufthamn Flesland ligg på 69 prosent. Stavanger lufthamn hadde 73 prosent færre passasjerar i veke 27, medan talet for Trondheim lufthamn viser ein nedgang på 65 prosent.

Mogleg auke etter endra reiseråd

Fredag la Folkehelseinstituttet (FHI) fram eit kart over kva land i Europa som tilfredsstiller dei norske kriteria for innreise, og frå 15. juli kan nordmenn fritt reise til ei rekkje europeiske land. Dette inkluderer mellom anna Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Prestaasen seier Avinor er førebudd på ein auke i talet på passasjerar når det no blir opna for fleire reiser.

– Vi vil tru at det blir meir trafikk når ein opnar. Men det er igjen veldig avhengig av korleis ting utviklar seg framover, presiserer ho.

(©NPK)