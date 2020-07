Krekar fekk ikkje medhald i ankesaka i Italia

innenriks

Saka vil no truleg gå til italiensk Høgsterett, skriv TV 2.

Krekars italienske forsvarar, advokat Vittorio Plati, meiner at det ikkje eksisterer bevis for at Krekar har vore med i eit terrornettverk.

Aktoratet står på si side fast ved dommen som vart gitt for eit drygt år sidan. Dei meiner det er klare bevis for at Krekar er leiar og grunnleggjar av eit terrornettverk kalla Rawti Shax.

– I lova går det tydeleg fram at det ikkje er nok å berre planleggje og omtale terrorisme. Det må òg finnast fysiske bevis som underbyggjer dette, og det har vi ikkje etter mi meining her. Terror blir gjennomført med fysiske middel, seier forsvarar Plati.

Krekars norske forsvarsadvokat, Brynjar Meling, uttalte til NTB tidlegare denne veka at han fryktar at saka vil versere i det italienske rettssystemet i mange år.

– Dette er ikkje ei tradisjonell ankesak, sa han.

Krekar, som eigentleg heiter Najumuddin Faraj Ahmad, vart arrestert i Oslo av PST etter at dommen fall mot han i Italia i fjor sommar. Han sat i varetektsfengsel fram til han vart utlevert frå Noreg til Italia i mars i år.