Forsikringsselskap: Reisande bør halde seg oppdaterte

innenriks

Regjeringa har gjort det klart at det blir opna for ferie- og fritidsreiser til alle land i EØS- og Schengen-området med unntak av Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Romania og store delar av Sverige frå 15. juli.

Minst kvar 14. dag blir Folkehelseinstituttets kart over kva land som oppfyller dei norske reisekriteria, oppdatert. Dersom ein er på ferie i eit land som «skifter farge», får ein karantene når ein kjem heim til Noreg.

– Sånne situasjonar kan oppstå. Nokre land kan gå frå grønt til raudt på mindre enn fjorten dagar, sa fagdirektør Frode Forland ved FHI på pressekonferansen til regjeringa fredag ettermiddag.

Stiller krav

Kommunikasjonsrådgivar Andreas Bibow Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring seier at dette stiller krav til forbrukaren, som til kvar tid bør oppdatere seg på situasjonen for reisemålet sitt.

Reiseforsikringa gjeld som normalt dersom landet eller regionen var «grøn» ved reise.

– Vi dekkjer meirkostnader til evakuering heim til Noreg dersom styresmaktene skulle beordre dette viss situasjonen endrar seg. Vi erstattar òg kostnader knytte til ein eventuell karantene eller eit utreiseforbod ein skulle bli pålagt av lokale styresmakter, seier Handeland i ei pressemelding

Når det gjeld Sverige, som både har «raude» og «grøne» regionar, dekkjer forsikringa òg transportetappar gjennom dei raude områda, føresett at ein ikkje stoppar anna enn når det er strengt nødvendig, som dopausar.

Tryg fryktar ikkje kaos

Forsikringsselskapet Tryg oppmodar òg nordmenn til berre å reise til land der UD frå 15. juli opphevar reiserådet.

Selskapet fryktar ikkje «koronakaos» når grensene mot Europa no delvis blir opna.

– Vi trur talet på utanlandsreiser vil auke, men i avgrensa utstrekning: Mange har valt noregsferie, og det er langt færre flyavgangar enn normalt. Samtidig er det ein risiko for at land som no er grøne, kan bli raude igjen gjennom sommaren. Samla sett trur vi derfor at folk ikkje vil panikk-reise til utlandet no, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg i ei pressemelding.

Frende ber folk følgje råda frå styresmaktene

For kundar med reiseforsikring i forsikringsselskapet Frende er forsikringa gyldig i land som er både raude og grøne. Men i raude land er det unntak for koronarelaterte hendingar, men også Frende tilrår alle til å følgje råda frå styresmaktene.

– Uansett om du reiser til eit raudt eller grønt land, må du vere klar over at situasjonen kan endre seg raskt. Det kan bli innført restriksjonar, innreise- eller utreiseforbod. Ingen veit kor stor kapasitet det vil vere på intensivplassar på feriestaden, eller korleis det blir med moglegheiter for sjuketransport til Noreg framover, seier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen.

(©NPK)