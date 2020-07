Undersøking: 2,2 millionar tyskarar vurderer noregsferie

innenriks

I spørjeundersøkinga kjem det fram at nesten 2,2 millionar tyskarar anten planlegg eller vurderer å reise til Noreg i sommar, skriv Dagens Næringsliv.

Det gjer Noreg nesten like attraktivt som Frankrike og Spania, og meir populært enn Nederland og Danmark.

Moglegheita for norsk reiseliv føreset naturleg nok at grensene blir opna, men reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Noreg poengterer at mange tyskarar har sein sommarferie, og at sesongen kan forlengjast utover i september.

