Tre svenske regionar nærmar seg FHIs gjenopningskrav

Ifølgje avisa kan regionane både oppfylle kravet til talet på nye smittetilfelle og kravet til positive testar, men Folkehelseinstituttet gjer òg ei heilskapsvurdering, der dei mellom anna ser på om det er aukande smitte i regionen.

Blekinge har i gjennomsnitt 13 nye smitta per 100.000 innbyggjarar dei to siste vekene, medan Kronoberg og Skåne har høvesvis 9 og 16 nye smitta per 100.000.

Andre svenske regionar som ikkje er langt unna å klare kravet, er Värmland og Västerbotten. Dei to regionane har 25 og 21 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Västra Götaland, som mange nordmenn er interesserte i, har 97 smitta per 100.000 innbyggjarar, og regionen er dermed skyhøgt over det norske kravet.

I samband med pressekonferansen til regjeringa fredag klokka 12 blir òg karta over dei nordiske landa oppdaterte, stadfestar Folkehelseinstituttet overfor VG.

