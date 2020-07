Tre norske universitet og høgskular valde ut til europeisk universitetssatsing i EU

innenriks

Nettverket European Universities er eit initiativ frå EU-kommisjonen for å skape ein felles identitet og styrkje kvaliteten og konkurranseevna til europeisk høgare utdanning. Det er etablert under EUs utdanningsprogram.

I hard konkurranse med europeiske utdanningsinstitusjonar er Universitetet i Oslo, NTNU og Noregs handelshøgskole valde ut til å delta. Dei sluttar seg dermed til Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen, som vart valde ut i i fjor.

– Dette er ein stor heider av den internasjonale satsinga hos norske universitet og høgskular. Europeisk samarbeid er svært verdifullt for samfunnet og bidreg til å auke kvaliteten på norsk utdanning. Derfor er det utruleg viktig at norske institusjonar deltek, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim H).

Totalt består initiativet av over 280 europeiske universitet fordelt på 41 nettverk. Målet med nettverka er at studentane skal tileigne seg kompetansen som er nødvendig for å møte dei globale samfunnsutfordringane og kunnskapsbehovet Europa står overfor.

Totalt skal 287 millionar euro bli fordelte på dei 41 nettverka over ein periode på tre år.

(©NPK)