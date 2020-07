Dei aller fleste stortingsrepresentantane ønskjer å halde fram

innenriks

Av dei 169 representantane på Stortinget var det per 8. juli 108 representantar som har opplyst at dei ønskjer seg ein ny periode på Løvebakken.

40 seier dei ikkje vil stille til attval, medan 21 framleis er i «tenkeboksen», ikkje har offentleggjort avgjerda, eller ønskjer ikkje å opplyse per no om dei ønskjer ein ny periode eller ikkje.

Dette viser opplysningar NTB har henta inn.

Blant dei som ikkje har stadfesta kandidaturet sitt er Ap-leiar Jonas Gahr Støre, men det er naturleg å anta at han ønskjer å halde fram. Men det er allereie klart at ei rekkje andre profilerte stortingsrepresentantar ikkje blir med vidare.

I tillegg sit det 13 vararepresentantar som møte for statsrådane. Her har fem sagt at dei ønskjer seg ein ny periode, éin seier nei, medan det er uavklart for sju av representantane.

Fleire profilar forsvinn

Av dei som ikkje ønskjer attval finn vi flest i Arbeidarpartiet, som også har flest representantar på Stortinget. Av Aps 49 stortingsrepresentantar har 15 offentleggjort at dei ikkje ønskjer ein ny periode – fleire av dei med stor politisk tyngd.

Blant dei er Martin Kolberg, 71-åringen som første gong møtte på Stortinget i 1977. I tillegg mistar partiet representantar som Jette Christensen, Marianne Marthinsen, Martin Henriksen, Dag Terje Andersen og Jan Bøhler.

I alt 22 Ap-representantar har stadfesta at dei ønskjer seg ein ny periode. 12 har ikkje opplyst kva dei ønskjer vidare, eller ønskjer ikkje å stadfeste avgjerda før dei har informert nominasjonskomiteen i partiet.

Mykje avklarte

I Høgre, som har 45 representantar, er det ni som takkar for seg. 35 har sagt ja til å halde fram, medan det framleis er uavklart for éin.

Også her er det kjende namn som forlèt Stortinget når inneverande periode er over. Dei noverande statsrådane Bent Høie og Frank Bakke-Jensen har sagt at dei ikkje er aktuelle for ein ny periode. Det same har tidlegare stortingspresident Olemic Thommesen gjort.

Hos regjeringspartnarane Venstre og KrF, som har åtte representantar kvar, er det meste avklart. I Venstre har fire opplyst at dei blir med vidare, medan to seier nei. I KrF blir tre med vidare, medan fem seier takk for følgjet.

I desse partia det allereie kjent at tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide og Venstre-leiar Trine Skei Grande forlèt Stortinget.

«Tenkeboksen»

I «tenkeboksen» sit det 21 representantar frå fem av Stortingets ni parti. Dei fire partia som ikkje er representerte i boksen er Raudt, MDG, Sp og KrF.

Bjørnar Moxnes (Raudt) og Une Bastholm (MDG) har begge sagt at dei ønskjer å halde fram. Dei er einaste representantar frå partia sine på Stortinget.

Også med Senterpartiets 19 representantar er alt avklarte. Her stiller alle til attval med unntak av to. Tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete er ein av dei.

13. september

Av Frps 27 representantar har 18 – inkludert partileiar Siv Jensen – opplyst at dei ønskjer å bli med vidare, medan fire ikkje er aktuelle til ein ny periode. Ulf Leirstein, som var valt inn for Frp – men som no er uavhengig – stiller ikkje til attval.

I SV viser tala at sju av dei elleve representantane til partiet ønskjer ein ny periode, medan tre hoppar av.

Korleis personlege ønskjer og strategiske drøftingar slår ut, blir klart når nominasjonskomiteane i partia er ferdige med arbeidet sitt. Deretter er det opp til veljarane.

Kven som til slutt får dei 169 plassane på Stortinget, blir ikkje klart før stortingsvalet 13. september neste år.

