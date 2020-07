Datatilsynet krev forklaring frå OUS

innenriks

Universitetssjukehuset Nord-Noreg har òg fått krav om å forklare seg om publisering av ei usladda postliste, skriv NRK.

18. mai 2020 fekk Datatilsynet varsel om at det var oppdaga 275 tilfelle over ein periode på tre år av at teiepliktige opplysningar om pasientar var tilgjengelege i ein offentleg postjournal.

Datatilsynet ser svært alvorleg på brota. Oslo universitetssjukehus har fått frist til 28. juli med å svare på spørsmåla frå tilsynet.

11. mai publiserte Universitetssjukehuset Nord-Noreg ei postliste som var usladda, og inneheldt både namn, personnummer og sakstitlar. Feilen vart oppdaga og lista fjerna dagen etter. Sjukehuset har her fått frist til 3. august for å svare på spørsmåla frå Datatilsynet.

