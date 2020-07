60 personar evakuerte frå tunnel i Bergen etter bussbrann – fem personar skadde

innenriks

– Heile tunnelen er røyklagd. Det er ein buss som har teke fyr. Det kjem røyk frå bussen, seier eit vitne på staden til Bergens Tidende.

Éin person blir behandla på staden, éin er frakta til Haukeland sjukehus medan tre personar er sende til legevakt i høvesvis Åsane og Bergen.

– Det var totalt tre bussar og ei rekkje personbilar i tunnelen då det byrja å brenne i ein rutebuss frå Tide. Vitne observerte opne flammar under bussen og mykje røyk, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til NTB.

Alle dei fem skadde var medvitne når dei vart tekne under behandling. Totalt vart 60 personar evakuerte frå tunnelen. Alle har sannsynlegvis fått røykskadar, men politiet kan ikkje stadfeste dette.

– Vi har gått gjennom tunnelen og forvissa oss om at det ikkje er nokon personar igjen der. Tungberger er bestilt for å fjerne bussen, som no står utanfor tunnelen, seier Rebnord.

Bussen vil bli taua inn til tekniske undersøkingar for om mogleg kunne slå fast kva som var årsak til flammane og røykutviklinga.

Hendinga førte til store forseinkingar i trafikken like nord for Bergen sentrum sidan både Munkebotstunnelen og Fløyfjellstunnelen vart stengt.

– Det har vore til dels store trafikale problem, spesielt i Bergen sentrum etter stenginga, men Fløyfjellstunnelen er opna i begge retningar, og Munkebotstunnelen vil òg bli opna etter kvart, seier Rebnord.

Ifølgje Vegtrafikksentralen Vest på Twitter vart Munkebotstunnelen opna igjen litt før klokka 19.30. Han kan bli stengd på kort varsel sidan entreprenør skal sjekke tunnelen etter brannen.

