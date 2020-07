innenriks

Jensen (50) overtok leiarvervet i partiet etter Carl I. Hagen i 2006. Ho sa tidlegare i år frå til valnemnda i Frp om at ho ønskjer å halde fram som partileiar.

Jensen, som har sete på Stortinget for Oslo sidan 1997, er no klar for å stille til ein ny fireårsperiode på Stortinget.

