Nytt olje- og gassfunn i Nordsjøen

– Det er oppløftande at vi klarer å påvise stadig fleire ressursar i eitt av dei aller mest modne områda på norsk sokkel, seier leitedirektør for norsk sokkel Nick Ashton i Equinor.

Det vart funne om lag 17 kilometer sør for Kvitebjørn-feltet og 10 kilometer nord for Huldra-feltet, som begge ligg vest for Florø. Havdjupna på staden er 142 meter.

– No startar arbeidet med å evaluere potensialet for ei lønsam og CO2-effektiv utvinning, seier Ashton.

Equinor har ein del på 60 prosent av utvinningslisensen, medan Source Energy og Wellesley Petroleum AS har 20 prosent kvar.

