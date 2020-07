Melby usamd i Støres klimautspel

innenriks

Overfor Dagbladet tek kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby – som også leier Venstres programkomité – til orde for at dei som forureinar, faktisk skal betale meir.

– Vi veit at klimaavgifter verkar. Utsleppa hadde ikkje gått ned no utan avgifter, seier Melby.

Det var i eit NTB-intervju førre veke at Ap-leiar Støre uttalte at «forureinar betalar»-prinsippet i klimapolitikken for ofte slår urettferdig ut – og han opna for ein nyansering.

– Dei med sterke skuldrer må ta meir. Og dei som ikkje har noko val, må til ei viss grad skånast, sa Støre.

– Med forslaget hans risikerer vi å setje klimapolitikken til sides. Det har vi ikkje tid til. Viss Støre har tenkt å redusere avgiftsnivået på utslepp, set han heile Parisavtalen i spel, seier Melby.

Ho innrømmer likevel overfor Dagbladet at klimapolitikken òg må ha ei sosial side. Derfor vil Venstre gå inn for at dei auka avgiftene blir kombinerte med skattelette, størst for dei med vanlege lønningar.

– Målet er at det skal vere eit nullsumspel mot auka avgifter, seier Melby.

