Koronaavdeling blir lagd ned ved sjukehuset på Elverum

innenriks

– Eg må seie eg er overraska over at det skal leggjast ned allereie. Det har vore veldig roleg den siste tida, men har vi sett alt av koronapandemien enno? Veit vi korleis sommaren vil bli? Eg håpar dei som har teke avgjerda, har teke det med i vurderinga, seier Camilla Lundhaug (30), som er avdelingsleiar på avdelinga saman med Ingrid Prestrud, til Østlendingen.

Medisinsk avdelingssjef Kristin Wolla ved sjukehuset på Elverum i Sjukehuset Innlandet seier at smittetrykket i regionen er lågt. Det er i staden kø ved andre avdelingar på sjukehuset. Ho seier at også andre sjukehus i landet har gjort det same.

Sjukehuset Innlandet melder om null innlagde pasientar med koronavirus 8. juli. 8 tilsette er i karantene.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NRK med at det må vere ei lokal vurdering om korleis tilbodet skal organiserast

(©NPK)