Esa avsluttar sak mot Widerøe

Granskinga av Widerøe har gått føre seg heilt sidan Esa og Konkurransetilsynet gjennomførte ein umelde kontroll hos flyselskapet i juni 2014.

Onsdag kom kunngjeringa om at EØS-tilsynet ESA vel å ikkje gå vidare med saka.

Bevisa som er henta inn så langt, gir ikkje tilstrekkeleg grunn til å prioritere ressursar til vidare etterforsking, opplyser tilsynet.

-Vi er svært glade for at saka no blir avslutta, seier administrerande direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Innflygingssystem

Bakgrunnen for undersøkingane er at Widerøe i 2012 og 2013 vann to anbodskonkurransar for flyruter til regionale flyplassar langs kysten og i Nord-Noreg. Dette er flyruter som staten sponsar fordi det elles ikkje ville vore kommersielt grunnlag for drift.

I anbodskonkurransen vart det stilte krav om at flya måtte bruke eit satellittbasert innflygingssystem kalla SCAT-1. Systemet var installert på mange regionale flyplassar i Noreg for å sikre trygg innflyging. Men systemet var gått ut av produksjon, og Widerøe vart skulda for å ha sikra seg alle tilgjengelege SCAT 1-mottakarar til flya sine.

Sluttstrek

Esa var bekymra for at Widerøe kunne ha misbrukt den dominerande stillinga si i marknaden ved å nekte å levere ut ein viktig del av systemet til andre selskap og på den måten hindra andre operatørar i å vinne anbod.

-Vi har heile tida meint at Widerøe har operert i tråd med konkurransereglane og opplever at det er sterk konkurranse om å betene flyruter med statleg kontrakt. Vi set no endeleg sluttstrek, og ser fram til å halde fram med å betene rutene våre på ein best mogleg måte for passasjerane, seier Widerøe-direktøren.

Ikkje lenge etter at Esa opna formell undersøking, godkjende likevel norske styresmakter alternative navigasjonssystem basert på ein annan teknologi. Det betyr at systemet SCAT-1 ikkje lenger er nødvendig for marknadstilgang.

