Dårleg plommeår fleire stader langs kysten

Fruktbonden Kari Lutro i Hardanger fortel om at ho vanlegvis bruker ei veke under arbeidet med tynninga, medan det i år tok ein time.

– Det snødde nesten då det var blomstring. Biene var knapt nok ute, og det ser vi resultatet av her, seier ho til NRK.

Ole Martin Nag som har 150 plommetre i Nedstrand i Tysvær sør for Haugesund, fortel òg at det er knapt nok frukt i år til å fylle ei bøtte.

Fruktinspektør Leif Øye i Hardanger seier årets sesong ser ut til å bli ganske lik 2015-sesongen som var eit vanskeleg år i regionen.

– I fjor fekk dei over 900 tonn plommer. I år har dei anslag på 200 tonn, men eg tviler på at vi får så mykje i år.

Det er òg registrert stor nedgang i eple, men ikkje så ille som for plommer. For pærer er det ein oppgang, medan for morellar ser det ut til å bli som i 2019.

