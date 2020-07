Ap lovar å fjerne høvet til mellombelse tilsetjingar viss dei vinn valet

innenriks

– Vi skal vere førebudde. Vi har allereie byrja å jobbe med ein plan for dei første dagane i regjering. Det gjer vi for å vise kva arbeidsfolk kan vente med oss i regjering, og som dei ikkje vil få med ein tredje periode med borgarleg regjering. Dette skal vise kva vi vil med regjeringsmakt. Folk skal merke allereie første dag at det blir forandring og forbetring i arbeidslivet, seier Arild Grande til FriFagbevegelse.

Før blomstrane er overrekte etter eit potensielt regjeringsskifte med Arbeidarpartiet i spissen, skal det generelle høvet til mellombelse tilsetjingar bli fjerna, skriv nettstaden.

Grande seier samtidig at høgresida vil tape valet dersom fagrørsla er fullmobilisert og partia på venstresida står saman.

Det er ikkje Høgres Heidi Nordby Lunde samd i.

– Tvert imot. Når eg ser retorikken til Grande, trur eg folk flest ikkje kjenne seg igjen i svartmålinga hans. Så han må gjerne halde fram, seier ho til FriFagbevegelse.

