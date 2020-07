Sjukehuset Østfold la ut sensitiv informasjon om fleire pasientar og tilsette

innenriks

Opplysningane vart publiserte i eitt og same dokument i den offentlege postjournalen til sjukehuset, som låg ute på nettsida frå tidleg 2019 og fram til NRK varsla sjukehuset, ifølgje kanalen.

Over ti pasientar er ramma av lekkasjen. Fleire personar i familiar med pasientar er òg ramma.

Administrerande direktør Hege Gjessing ved sjukehuset seier til NRK at dei vart gjorde merksam på dette tysdag, og at Sjukehuset Østfold tek dette på største alvor.

– Det som vi så langt har funne ut, er at sjukehuset ved ein feil publiserte ein intern postjournal som inneheld personsensitiv informasjon for halvtanna år sidan. Vi beklagar på det sterkaste at dette har skjedd, seier ho.

