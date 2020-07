innenriks

– Responsen då vi starta seglingane igjen i juni, var overveldande. Både gjester, mannskap og lokalsamfunna langs kysten er glade for at vi seglar igjen. Etter kvart som reiserestriksjonane og innreisereglane no blir endra, held vi fram opptrappinga mot vanleg drift, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understrekar at opptrappingsplanen føreset at dei internasjonale reiserestriksjonane blir oppheva, og at utanlandske reisande kan reise til og frå Noreg.

(©NPK)