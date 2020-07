Miljødirektoratet stansar sal av helseskadeleg leikeslim

innenriks

Ein europeisk kontroll som Miljødirektoratet har delteke i, avdekkjer at det finst ulovlege slimleiker på marknaden.

I 2019 deltok Miljødirektoratet i ein europeisk kontrollaksjon i regi av EU-kommisjonen. Prosjektet er eit samarbeid mellom 29 europeiske styresmakter.

Direktoratet testa sju slimprodukt i Noreg og fann at to av dei ikkje overheldt grenseverdien for bor – noko som er i strid med krava i leiketøyforskrifta.

Miljødirektoratet har meldt dei to aktuelle produkta til den europeiske plattforma Safety Gate, som har ei oversikt over farlege produkt i Europa. Dei har òg pålagt stans i omsetnad av slimleikene.

–Det er viktig at både verksemder og forbrukarar er informerte om desse resultata og tek det på alvor. Større merksemd i heile leverandørkjeda og hos forbrukarar er nødvendig for å sikre ein trygg marknad for leiketøy, seier Mathieu Veulemans, leiar for seksjon for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

(©NPK)