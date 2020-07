Høie ber kommunane stramme opp utestadene

innenriks

– Eg er bekymra over at smittevernreglane ikkje blir overhaldne på utestader og restaurantar, seier Høie.

Han har derfor bede Helsedirektoratet sende eit brev ut til kommunane for å innskjerpe kontrollen. Brevet vart sendt tysdag.

– Risikoen for spreiing av covid-19 er særleg høg på utestader og restaurantar. Det viser erfaringar frå mange land. Når vi no får meldingar om brot på smittevernreglane i utelivet, ber vi kommunane om å styrkje tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i dei store byane, seier Høie.

– Meteren krympar når promillen stig

I brevet blir det understreka at kommunen og kommunelegen heile tida har ansvar for å halde oversikt over smitteførekomsten i kommunen og gjennomføre dei tiltaka som trengst lokalt, for å stanse vidare smitte så raskt som mogleg.

– Samtidig må kvar og ein av oss ta ansvar for å halde ein meter avstand til kvarandre både inne på serveringsstadene, i køen, ute i gater og parkar. Det er ein tendens til at meteren krympar når promillen stig, seier helseministeren.

Han peikar på at det er ekstra viktig at folk respekterer reglane som kan hindre smitte, no som samfunnet gradvis opnar opp igjen.

Sju utestader stengde i Oslo

I Oslo har byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) tidlegare varsla at det ville komme nye nedstengingar dersom samanstimling i folkemengder ute på byen heldt fram.

Tysdag vart det kjent at ytterlegare fire utestader måtte stengje på grunn av brot på smittevernreglane. Totalt er sju utestader stengde i hovudstaden.

Byråd Victoria Maria Evensen (Ap) seier likevel til VG at forholda har vorte betre, og at kommunen førebels ikkje vil innføre nye innstrammingar. Ei innskrenking av skjenketida kan likevel bli innført på kort varsel dersom det blir nødvendig.

(©NPK)