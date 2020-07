Flyktninghjelpen og Noas hardt ut mot flyktningforslag i Høgre

innenriks

Dei to organisasjonane reagerer mellom anna på forslaget om at Noreg som hovudregel ikkje skal gi opphald til asylsøkjarar. Noreg bør heller inngå avtalar med andre trygge land som skal gi dei vern, lydde forslaget som nestleiar Henrik Asheim i Høgres programkomité la fram i eit intervju med NTB nyleg.

– For at Noreg skal ta sin del av ansvaret, må Høgre forkaste ideen om at vi berre kan betale oss ut av internasjonale forpliktingar, skriv seniorrådgivar Pål Nesse i Flyktninghjelpen og Mona Reigstad Dabour, politisk seniorrådgivar i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) i ein kronikk i Dagens Næringsliv.

– Eit linjeskift

Dei meiner forslaga rimar dårleg med at Noreg har lova å arbeide for vern av sivile, med utgangspunkt i humanitærretten og menneskerettane, når landet tek plass i FNs tryggingsråd neste år.

– Medan Noreg promoterer internasjonalt samarbeid i New York, skal vi altså halde fram med å seie nei til FN, EU og tradisjonelle allierte som Tyskland og Frankrike som ber oss delta i samarbeidet om å avlaste Hellas og Italia slik vi gjorde i 2016 og 2017. Dette er eit linjeskift i norsk utanrikspolitikk vi ikkje forventar av eit elles europavennleg parti som Høgre, skriv dei to.

Ingen FN-flyktningar?

Dei viser òg til forslag frå stortingspolitikar Stefan Heggelund og innvandringspolitisk talsmann Ove Trellevik om høvesvis å kutte i talet på kvoteflyktningar og å ikkje ta imot kvoteflyktningar i det heile i neste stortingsperiode.

– I sum blir det signalisert at Noreg knapt skal ta imot nokon av flyktningane i verda. Dette blir lagt merke til internasjonalt – og svekkjer legitimiteten og rolla vår som humanitær pådrivar, skriv Nesse og Dabour.

(©NPK)