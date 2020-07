innenriks

Politiet i Agder fekk melding om hendinga som politiet omtalar som eit sykkeluhell, klokka 11.25 tysdag formiddag, og nødetatane rykte ut til staden.

Sjukehuset Sørlandet skriv på Twitter at jenta er lettare skadd.

Til Fædrelandsvennen opplyser operasjonsleiar Hans Waage at det dreier seg om eit uhell i samband med at jenta sykla nedover ein bakke i for høg fart.

Det var ingen fleire involverte i ulykka, ifølgje politiet.

(©NPK)