FHI har fått forbod mot å behandle personopplysningar i Smittestopp-appen

innenriks

Det opplyser FHI på nettsidene sine tysdag. Vedtaket kom måndag.

– Vi er skuffa over dette vedtaket. Det verkar ikkje som Datatilsynet har teke omsyn til dokumentasjonen som er send over etter 1. juni, og vi meiner vi har dokumentert at Smittestopp er eit tenleg tiltak for å førebyggje og hindre smitte, seier assisterande direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

Ho opplyser at innsamling av data allereie er stansa, alle personopplysningar er sletta, og at appen vart deaktivert 16. juni som følgje av varselet frå Datatilsynet.

Ifølgje Folkehelseinstituttet inneber vedtaket frå Datatilsynet dermed ikkje ein stans i behandlinga av personopplysningar, men det tyder at FHI ikkje kan ta opp att innsamling av personopplysningar gjennom Smittestopp før det mellombelse forbodet eventuelt er oppheva.

(©NPK)