Esterar og franskmenn vist bort frå Finnmark

innenriks

Først melde politiet om to esterar som vart stoppa i ein trafikkontroll i Kvalsund.

– Dei sa dei var på ferie i Noreg, men braut det gjeldande covid-19-regelverket, seier operasjonsleiar Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Bilen dei to turistane køyrde, er registrert i Estland.

Like før klokka 14 opplyser politiet at dei har vist bort to franskmenn i Alta av same årsak. Dei to returnerer til Finland.

Dei siste dagane har politiet i Finnmark vist bort både latviske og tyske statsborgarar etter brot på den gjeldande forskrifta. Operasjonsleiaren fortel at politiet blir gjort merksam på utanlandske turistar av publikum, men at dei òg har oppdaga nokon tilfeldig, slik som i dagens trafikkontroll.

– Vi er merksame på det, men det er eit stort fylke. Vi prøver å følgje opp dei vi får tips om, seier Hansen.

