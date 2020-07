Billigare SFO for familiar med låg inntekt

innenriks

Regjeringa har sett av totalt 79 millionar kroner til ordninga.

I 2020 er det sett av 58 millionar kroner til innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for 1.–2. trinn for familiar med låg inntekt.

I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.–2. trinn blir det løyvd 21 millionar kroner til gratis SFO for elevar på 5.–7. trinn med særskilde behov.

– Vi veit at SFO er viktig både for førebygging og inkludering. Alle skal ha like moglegheiter, same kva familie ein veks opp i, seier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland (V).

