Bauer Media blir i Noreg

For ei dryg veke sidan varsla sjefen for Bauer Media i Noreg, Jim Receveur, at han ville trekke seg heilt ut av den norske marknaden. Dette ville betydd slutten for rundt 70 tilsette, skriv Kampanje.

Bakgrunnen var kriteria i krisepakken til regjeringa til media. Kontantstøtteordninga slo fast at selskap som ikkje hadde gått i minus i 2019, ikkje var kvalifiserte. Dermed var heller ikkje Bauer Media kvalifisert for støtte.

Tysdag gjer likevel radiokonsernet heilomvending etter at kulturminister Abid Raja (V) annonserte endringar i krisepakken.

Dei nye justeringane opnar for at medium som ikkje har samanliknbare tal for same periode siste rekneskapsår, likevel kan nytte budsjettert driftsresultat for kompensasjonsperioden til samanlikning av driftsresultat.

Det betyr at media – som Bauer Media – no kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni i år, skriv Medier24.

– Eg er veldig glad for at vi vart høyrde. No kjem vi til å bli verande i Noreg, seier Receveur til avisa.

